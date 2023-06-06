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Файруза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1865

Дочь: Мифтахутдинова Биби Маугиза

Отец ребёнка: Фахрутдинов Мифтахутдин

Рождение ребёнка
01.03.1868

Дочь: Мифтахутдинова Магъмюра

Отец ребёнка: Фахрутдинов Мифтахутдин

Рождение ребёнка
20.12.1869

Сын: Мифтахутдинов Фаритдин

Отец ребёнка: Фахрутдинов Мифтахутдин

Рождение ребёнка
01.08.1875

Дочь: Мифтахутдинова Мунира

Отец ребёнка: Фахрутдинов Мифтахутдин

Рождение ребёнка
29.03.1877

Сын: Мифтахутдинов Киямутдин

Отец ребёнка: Фахрутдинов Мифтахутдин

Рождение ребёнка
01.03.1879

Сын: Мифтахутдинов Салихжан

Отец ребёнка: Фахрутдинов Мифтахутдин

Рождение ребёнка
18.12.1880

Сын: Мифтахутдинов Мустафа

Отец ребёнка: Фахрутдинов Мифтахутдин

Рождение ребёнка
08.10.1882

Дочь: Мифтахутдинова Биби Назира

Отец ребёнка: Фахрутдинов Мифтахутдин

Рождение ребёнка
20.06.1884

Дочь: Мифтахутдинова Нагима

Отец ребёнка: Фахрутдинов Мифтахутдин

Рождение ребёнка
01.10.1885

Дочь: Мифтахутдинова Насима

Отец ребёнка: Фахрутдинов Мифтахутдин

Рождение ребёнка
21.09.1887

Дочь: Мифтахутдинова Биби Нафиса

Отец ребёнка: Фахрутдинов Мифтахутдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фахрутдинов Мифтахутдин

Смерть
Неизвестно