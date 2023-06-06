Файруза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1865
Дочь: Мифтахутдинова Биби Маугиза
Отец ребёнка: Фахрутдинов Мифтахутдин
Рождение ребёнка
01.03.1868
Дочь: Мифтахутдинова Магъмюра
Отец ребёнка: Фахрутдинов Мифтахутдин
Рождение ребёнка
20.12.1869
Отец ребёнка: Фахрутдинов Мифтахутдин
Рождение ребёнка
01.08.1875
Дочь: Мифтахутдинова Мунира
Отец ребёнка: Фахрутдинов Мифтахутдин
Рождение ребёнка
29.03.1877
Отец ребёнка: Фахрутдинов Мифтахутдин
Рождение ребёнка
01.03.1879
Отец ребёнка: Фахрутдинов Мифтахутдин
Рождение ребёнка
18.12.1880
Отец ребёнка: Фахрутдинов Мифтахутдин
Рождение ребёнка
08.10.1882
Дочь: Мифтахутдинова Биби Назира
Отец ребёнка: Фахрутдинов Мифтахутдин
Рождение ребёнка
20.06.1884
Дочь: Мифтахутдинова Нагима
Отец ребёнка: Фахрутдинов Мифтахутдин
Рождение ребёнка
01.10.1885
Дочь: Мифтахутдинова Насима
Отец ребёнка: Фахрутдинов Мифтахутдин
Рождение ребёнка
21.09.1887
Дочь: Мифтахутдинова Биби Нафиса
Отец ребёнка: Фахрутдинов Мифтахутдин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно