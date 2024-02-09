Ямщиков Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯмщиков Петр Иванович

Ямщиков Петр Иванович

Место рождения

Дюково, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: Ямщиков Иван Иванович

Мать: Ямщикова Александра Осиповна

Дюково, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
До 1874

Сын: Ямщиков Григорий Петрович

Мать ребёнка: Ямщикова Параскева Ивановна

Дюково, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Ямщикова Втора Петровна

Мать ребёнка: Ямщикова Параскева Ивановна

Дюково, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.05.1893

Дочь: Ямщикова Гликерия Петровна

Мать ребёнка: Ямщикова Параскева Ивановна

Дюково, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Восприемник: д.Сморкалово кр-на Якова Артемьева Ямшикова жена Екатерина Пименова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ямщикова Вера Петровна

Мать ребёнка: Ямщикова Параскева Ивановна

Смерть
После 1917
Дюково, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close