Ямщиков Петр Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Рождение ребёнка
До 1874
Сын: Ямщиков Григорий Петрович
Мать ребёнка: Ямщикова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Ямщикова Втора Петровна
Мать ребёнка: Ямщикова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
08.05.1893
Дочь: Ямщикова Гликерия Петровна
Мать ребёнка: Ямщикова Параскева Ивановна
Восприемник: д.Сморкалово кр-на Якова Артемьева Ямшикова жена Екатерина Пименова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ямщикова Вера Петровна
Мать ребёнка: Ямщикова Параскева Ивановна
Смерть
После 1917