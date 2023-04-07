Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Федот Михайлович
Федот Михайлович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1774
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Михаил Емельянович
1745 г.р.
Мать
Анна Тарасовна
1747 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец:
Михаил Емельянович
Мать:
Анна Тарасовна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь