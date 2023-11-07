Маркова (Филимонова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Филимонова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1990 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.12.2010

Муж: Марков Владимир

Рождение ребёнка
06.06.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марков Владимир

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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