Маркова (Филимонова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.12.2010
Муж: Марков Владимир
Рождение ребёнка
06.06.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марков Владимир
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область