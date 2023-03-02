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Исаев Василий Артёмович

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Место рождения

дер. 4 -я Алексеевка Тамбовская обл

Дата рождения

28.01.1925

Дата смерти

07.08.1991

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

1953 г.р.
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Добавил:

ЮЧ
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Место
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Рождение
28.01.1925

Отец: Исаев Артём

Мать: Пелагея

дер. 4 -я Алексеевка Тамбовская обл
Рождение ребёнка
22.08.1953

Сын: Исаев Юрий

Мать ребёнка: Мария

Ольховка, Больше-Липовицкая волость, Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Ольховка, Больше-Липовицкая волость, Тамбовский уезд
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Бракосочетание
25.01.1955

Жена: Мария

Смерть
07.08.1991
Покрово-Пригородное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область