Исаев Василий Артёмович
Место рождениядер. 4 -я Алексеевка Тамбовская обл
Дата рождения28.01.1925
Дата смерти07.08.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1925
Отец: Исаев Артём
Мать: Пелагея
дер. 4 -я Алексеевка Тамбовская обл
Рождение ребёнка
22.08.1953
Сын: Исаев Юрий
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
14.01.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария
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Бракосочетание
25.01.1955
Жена: Мария
Смерть
07.08.1991
Покрово-Пригородное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область