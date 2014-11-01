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Лобанов Атрём Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.2014

Пол

Мужской

Отец

1984 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.2014

Отец: Лобанов Виталий Валерьевич

Мать: Лобанова Татьяна Юрьевна