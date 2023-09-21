Карманов Алексей Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карманов Трофим Иванович
Мать: Макрина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дойникова Полина Ермиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дойникова Полина Ермиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно