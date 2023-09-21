Карманов Алексей Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманов Алексей Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карманов Трофим Иванович

Мать: Макрина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дойникова Полина Ермиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дойникова Полина Ермиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дойникова Полина Ермиловна

Смерть
Неизвестно
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