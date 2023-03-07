Мухлынина Катерина Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухлынина Катерина Никифорова

Мухлынина Катерина Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1672

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1662 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1692 и 1702

Сын: Мухлынин Афонасий Кириллов

Отец ребёнка: Мухлынин Кирилл (Кирка) Олферьев

Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Мухлынин Яков Кириллов

Отец ребёнка: Мухлынин Кирилл (Кирка) Олферьев

Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухлынин Кирилл (Кирка) Олферьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710