- Анисья -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.
Дочь: Помазкина Зиновья Васильевна
Отец ребёнка: Помаскин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1820 ст.
Дочь: Помаскина Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Помаскин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1823 ст.
Дочь: Помаскина Елисавета Васильевна
Отец ребёнка: Помаскин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.
Сын: Помаскин Харитон Васильевич
Отец ребёнка: Помаскин Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно