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- Анисья -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Рождение
Вычислено 1790 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.

Дочь: Помазкина Зиновья Васильевна

Отец ребёнка: Помаскин Василий Васильевич

Помаскины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1820 ст.

Дочь: Помаскина Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Помаскин Василий Васильевич

Помаскины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1823 ст.

Дочь: Помаскина Елисавета Васильевна

Отец ребёнка: Помаскин Василий Васильевич

Помаскины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.

Сын: Помаскин Харитон Васильевич

Отец ребёнка: Помаскин Василий Васильевич

Помаскины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно