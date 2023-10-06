Антоничева (Новикова) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоничева (Новикова) Надежда Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1986

Сын: Антоничев Максим Михайлович

Отец ребёнка: Антоничев Михаил Петрович

Рождение ребёнка
26.01.1994

Дочь: Прокопова Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Антоничев Михаил Петрович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антоничев Михаил Петрович

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