Антоничева (Новикова) Надежда Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1986
Сын: Антоничев Максим Михайлович
Отец ребёнка: Антоничев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
26.01.1994
Дочь: Прокопова Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Антоничев Михаил Петрович
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно