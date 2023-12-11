Василий Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Григорий Максимов

Мать: Агриппина Федотова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Настасья Васильева

Мать ребёнка: Ирина Афанасьева

Рождение ребёнка
1782

Сын: Прохор Васильев

Мать ребёнка: Ирина Афанасьева

Пановка, Лаишевский уезд, Казанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Афанасьева

Смерть
Неизвестно
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