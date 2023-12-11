Василий Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Григорий Максимов
Мать: Агриппина Федотова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Настасья Васильева
Мать ребёнка: Ирина Афанасьева
Рождение ребёнка
1782
Сын: Прохор Васильев
Мать ребёнка: Ирина Афанасьева
Пановка, Лаишевский уезд, Казанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Афанасьева
Смерть
Неизвестно