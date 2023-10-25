Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1717 и 1722

Дата смерти

Между 1770 и 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1716 и 1718 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1717 и 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1738 и 1746

Муж: Сергей Конанович

Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Конанович

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Конанович

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.02.1751 ст.

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Конанович

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1770 и 1782
Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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