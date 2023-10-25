Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1717 и 1722
Дата смертиМежду 1770 и 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1717 и 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1738 и 1746
Муж: Сергей Конанович
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Конанович
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Конанович
Рождение ребёнка
03.02.1751 ст.
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Конанович
Смерть
Между 1770 и 1782