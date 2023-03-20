Михайло Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1837
Отец: Егор Степанов
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.09.1857
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
19.02.1862
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
08.07.1863
Дочь: Марфа Михайлова
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Рождение ребёнка
11.08.1871
Дочь: Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Федосья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Иванова
Смерть
Неизвестно