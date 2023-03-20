Михайло Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайло Егоров

Михайло Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1792 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1837

Отец: Егор Степанов

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.09.1857

Сын: Иван Михайлов

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.02.1862

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.07.1863

Дочь: Марфа Михайлова

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.08.1871

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Федосья Иванова

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Иванова

Смерть
Неизвестно