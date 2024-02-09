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Беликов Иван Васильевич

Место рождения

Апраксино, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Беликов Василий Федорович

Мать: не указана

Апраксино, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
10.07.1915 ст.

Сын: Беликов Иван Иванович

Мать ребёнка: Беликова Ольга Павловна

Апраксино, Коломенский, Московская область
Был репрессирован с отцом, потом вернулся в Коломну. Дети: Владимир и Антонина
Рождение ребёнка
17.09.1917

Сын: Беликов Александр Иванович

Мать ребёнка: Беликова Ольга Павловна

Апраксино, Коломенский, Московская область
Жил в Нальчике
Смерть
Неизвестно
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