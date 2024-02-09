Беликов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Беликов Василий Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1915 ст.
Мать ребёнка: Беликова Ольга Павловна
Был репрессирован с отцом, потом вернулся в Коломну. Дети: Владимир и Антонина
Рождение ребёнка
17.09.1917
Сын: Беликов Александр Иванович
Мать ребёнка: Беликова Ольга Павловна
Жил в Нальчике
Смерть
Неизвестно