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Лысов Филипп Степанович

Место рождения

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1747 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1706 г.р.

Мать

Вычислено 1708 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1747 ст.

Отец: Лысов Степан Игнатьевич

Мать: Жегалова Евдокия Прокопьевна

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.

Дочь: Лысова Анна Филипповна

Мать ребёнка: - Пелагея Степановна

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.

Дочь: Лысова Стефанида Филипповна

Мать ребёнка: - Пелагея Степановна

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.

Сын: Лысов Георгий Филиппович

Мать ребёнка: - Пелагея Степановна

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1776 ст.

Дочь: Лысова Васса Филипповна

Мать ребёнка: - Пелагея Степановна

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.

Дочь: Лысова Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: - Пелагея Степановна

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно