Лысов Филипп Степанович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1747 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1747 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.
Дочь: Лысова Анна Филипповна
Мать ребёнка: - Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.
Дочь: Лысова Стефанида Филипповна
Мать ребёнка: - Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.
Мать ребёнка: - Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1776 ст.
Дочь: Лысова Васса Филипповна
Мать ребёнка: - Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.
Дочь: Лысова Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: - Пелагея Степановна
Смерть
Неизвестно