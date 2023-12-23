Белицкая Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белицкая Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1908

Сын: Белицкий Ефрем Иларионович

Отец ребёнка: Белицкий Илларион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белицкая Анна Илларионовна

Отец ребёнка: Белицкий Илларион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белицкий Александр Илларионович

Отец ребёнка: Белицкий Илларион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белицкий Афанасий Илларионович

Отец ребёнка: Белицкий Илларион

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белицкий Иван Илларионович

Отец ребёнка: Белицкий Илларион

Смерть
Неизвестно
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