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Анастасия
Анастасия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Геннадий
Мать
Анна
Дети
Комарова Дарья
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Геннадий
Мать:
Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Комарова Дарья
Отец ребёнка:
Артем
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