Сәйфетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сәйфетдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фәйзетдин Сәйфетдин улы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Сәйфетдинов Зәйнетдин Сәйфетдин улы

Мать ребёнка: не указана

Аккуль-Бигеней, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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