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Kukk Aleksander
Kukk Aleksander
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.03.1919
Дата смерти
03.03.1921
Пол
Мужской
Отец
Jaan
1893 г.р.
Мать
Kukk (Aun) Ida Marie
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1919
Отец:
Jaan
Мать:
Kukk Ida Marie
Смерть
03.03.1921
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