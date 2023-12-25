Kukk Aleksander — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kukk Aleksander

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1919

Дата смерти

03.03.1921

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1919

Отец: Jaan

Мать: Kukk Ida Marie

Смерть
03.03.1921
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