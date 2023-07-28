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Суприянова Галина Николаевна

Место рождения

Зубовка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

24.02.1973

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1973

Отец: Суприянов Николай Михайловыич

Мать: Тараненко Валентина Михайловна

Зубовка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область