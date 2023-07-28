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Суприянова Галина Николаевна
Суприянова Галина Николаевна
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Место рождения
Зубовка
, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Дата рождения
24.02.1973
Пол
Женский
Отец
Суприянов Николай Михайловыич
1948 г.р.
Мать
Тараненко Валентина Михайловна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
24.02.1973
Отец:
Суприянов Николай Михайловыич
Мать:
Тараненко Валентина Михайловна
Зубовка
, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
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