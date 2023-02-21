Головащенко Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головащенко Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Головащенко Николай

Мать: Александра