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Головащенко Татьяна Николаевна
Головащенко Татьяна Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1957
Пол
Женский
Отец
Головащенко Николай
Мать
Александра
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец:
Головащенко Николай
Мать:
Александра
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