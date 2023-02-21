Логачева Надежда Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Логачев Евграф Михайлович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Логачев Михаил Евграфович
Отец ребёнка: Логачев Евграф Михайлович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Логачев Николай Евграфович
Отец ребёнка: Логачев Евграф Михайлович
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Логачева Александра Евграфовна
Отец ребёнка: Логачев Евграф Михайлович
Рождение ребёнка
20.12.1849 ст.
Дочь: Кирпичникова Настасья
Отец ребёнка: Логачев Евграф Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
мастеровая Купавинской суконной фабрики
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно