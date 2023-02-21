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Логачева Надежда Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Логачев Иван Евграфович

Отец ребёнка: Логачев Евграф Михайлович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Логачев Михаил Евграфович

Отец ребёнка: Логачев Евграф Михайлович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Логачев Николай Евграфович

Отец ребёнка: Логачев Евграф Михайлович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Логачева Александра Евграфовна

Отец ребёнка: Логачев Евграф Михайлович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
20.12.1849 ст.

Дочь: Кирпичникова Настасья

Отец ребёнка: Логачев Евграф Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
мастеровая Купавинской суконной фабрики
Место жительства
Неизвестно
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логачев Евграф Михайлович

Смерть
Неизвестно