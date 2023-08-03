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Гринюк (Шрейдер) Вельда Августовна
Гринюк (Шрейдер) Вельда Августовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.02.1938
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
?
Мать
Шрейдер (Беренц) Ольга Готфридовна
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1938
Отец:
?
Мать:
Шрейдер Ольга Готфридовна
Смерть
Неизвестно
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