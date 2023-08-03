Гринюк (Шрейдер) Вельда Августовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГринюк (Шрейдер) Вельда Августовна

Гринюк (Шрейдер) Вельда Августовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1938

Отец: ?

Мать: Шрейдер Ольга Готфридовна

Смерть
Неизвестно