Ахметов Фирдус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхметов Фирдус

Ахметов Фирдус

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1954

Дата смерти

06.11.1994

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1954

Отец: Ахметов Расых

Мать: Ахметова Гульчира

Рождение ребёнка
14.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.11.1994
Похороны
Неизвестно
дер.Новые Чечкабы
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close