Ахметов Фирдус
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1954
Дата смерти06.11.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1954
Отец: Ахметов Расых
Мать: Ахметова Гульчира
Рождение ребёнка
14.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.11.1994
Похороны
Неизвестно
дер.Новые Чечкабы