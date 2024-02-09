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Москаленко Даниил

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Место рождения

Приволье, Сумська область

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Около 1933

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Москаленко Григорий

Мать: не указана

Приволье, Сумська область
Бракосочетание
25.01.1909

Жена: Москаленко Прасковья

Рождение ребёнка
26.08.1912

Сын: Москаленко Андрей

Мать ребёнка: Москаленко Прасковья

Приволье, Сумська область
Рождение ребёнка
28.07.1914

Сын: Москаленко Григорий

Мать ребёнка: Москаленко Прасковья

Приволье, Сумська область
Рождение ребёнка
30.01.1928

Сын: Москаленко Сергей

Мать ребёнка: Москаленко Прасковья

Приволье, Сумская область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Москаленко Прасковья

Приволье, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Москаленко Прасковья

Приволье, Сумська область
Смерть
Около 1933
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