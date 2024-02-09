Москаленко Даниил
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиОколо 1933
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Москаленко Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1909
Жена: Москаленко Прасковья
Рождение ребёнка
26.08.1912
Сын: Москаленко Андрей
Мать ребёнка: Москаленко Прасковья
Рождение ребёнка
28.07.1914
Сын: Москаленко Григорий
Мать ребёнка: Москаленко Прасковья
Рождение ребёнка
30.01.1928
Сын: Москаленко Сергей
Мать ребёнка: Москаленко Прасковья
Приволье, Сумская область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Москаленко Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Москаленко Прасковья
Смерть
Около 1933