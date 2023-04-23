Инфантьева Екатерина Платонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1827
Отец ребёнка: Инфантьев Пётр Яковлев
Богородское, Богородская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Инфантьев Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Инфантьева Надежда Петрова
Отец ребёнка: Инфантьев Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
1836
Сын: Инфантьев Александр Петров
Отец ребёнка: Инфантьев Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Инфантьев Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Инфантьев Пётр Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно