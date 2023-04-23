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Инфантьева Екатерина Платонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1827

Сын: Инфантьев Павел Петров

Отец ребёнка: Инфантьев Пётр Яковлев

Богородское, Богородская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Инфантьев Василий Петров

Отец ребёнка: Инфантьев Пётр Яковлев

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Инфантьева Надежда Петрова

Отец ребёнка: Инфантьев Пётр Яковлев

Рождение ребёнка
1836

Сын: Инфантьев Александр Петров

Отец ребёнка: Инфантьев Пётр Яковлев

Рождение ребёнка
1839

Сын: Инфантьев Иван Петров

Отец ребёнка: Инфантьев Пётр Яковлев

Рождение ребёнка
1840

Сын: Инфантьев Феофан Петров

Отец ребёнка: Инфантьев Пётр Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инфантьев Пётр Яковлев

Смерть
Неизвестно