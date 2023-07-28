Пискарёва (Разбежкина) Ольга Григорьевна
Место рождения
Дата рождения02.07.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1896
Отец: Разбежкин Григорий Филиппович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1921
Кичибей
Рождение ребёнка
15.03.1932
Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно