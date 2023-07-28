Пискарёва (Разбежкина) Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискарёва (Разбежкина) Ольга Григорьевна

Место рождения

Русский Юрмаш, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.07.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

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Муж

1886 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
02.07.1896

Отец: Разбежкин Григорий Филиппович

Мать: скрыто настройками приватности

Русский Юрмаш, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пискарёв Дмитрий Кузьмич

Кичибей
Рождение ребёнка
15.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пискарёв Дмитрий Кузьмич

Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пискарёв Дмитрий Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пискарёв Дмитрий Кузьмич

Смерть
Неизвестно