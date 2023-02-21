Терлецкая (Чмона) Алина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1984
Отец: Чмона Сергей
Мать: Чмона Людмила Викторовна
Рождение ребёнка
05.11.2014
Сын: Терлецкий Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Терлецкий Алексей
Рождение ребёнка
10.05.2018
Дочь: Терлецкая Полина Алексеевна
Отец ребёнка: Терлецкий Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терлецкий Алексей