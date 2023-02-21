Терлецкая (Чмона) Алина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терлецкая (Чмона) Алина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1984

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1984

Отец: Чмона Сергей

Мать: Чмона Людмила Викторовна

Рождение ребёнка
05.11.2014

Сын: Терлецкий Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Терлецкий Алексей

Рождение ребёнка
10.05.2018

Дочь: Терлецкая Полина Алексеевна

Отец ребёнка: Терлецкий Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терлецкий Алексей