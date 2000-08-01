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Борисов Иван (JACK) Владимирович
Борисов Иван (JACK) Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.08.2000
Пол
Мужской
Отец
Борисов Владимир Николаевич
1958 г.р.
Мать
Станкова Анна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
УС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
01.08.2000
Отец:
Борисов Владимир Николаевич
Мать:
Станкова Анна
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