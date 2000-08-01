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Борисов Иван (JACK) Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.2000

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.2000

Отец: Борисов Владимир Николаевич

Мать: Станкова Анна