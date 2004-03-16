Мышов Артем Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышов Артем Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.2004

Пол

Мужской

Отец

1978 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.2004

Отец: Мышов Сергей Анатольевич

Мать: Мышова Елена

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