Фризон (Frison) Иоганнес Адам (Joannes Adamus)
Место рожденияАльтенстадт, Висамбур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения02.03.1710
Дата смерти30.12.1800
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1710
Отец: Фризон Иоганнес Михаэль
Мать: Ханс Анна Катарина
Альтенстадт, Висамбур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
01.11.1743
Мать ребёнка: Шмидт Мария Саломея
Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шмидт Мария Саломея
Смерть
30.12.1800
Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция