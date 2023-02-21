Фризон (Frison) Иоганнес Адам (Joannes Adamus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фризон (Frison) Иоганнес Адам (Joannes Adamus)

Место рождения

Альтенстадт, Висамбур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

02.03.1710

Дата смерти

30.12.1800

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1710

Отец: Фризон Иоганнес Михаэль

Мать: Ханс Анна Катарина

Альтенстадт, Висамбур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
01.11.1743

Сын: Фризон Иоганнес Мартин

Мать ребёнка: Шмидт Мария Саломея

Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмидт Мария Саломея

Смерть
30.12.1800
Оберсеэбак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция