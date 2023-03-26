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Куатов Николай Григорьевич
Куатов Николай Григорьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1955
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Куатова (Филатова) Анастасия Федоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1955
Отец: не указан
Мать:
Куатова Анастасия Федоровна
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