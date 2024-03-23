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Димитрий Анисимов

Место рождения

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Анисим Васильев

Мать: Авдотья Антонова

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Сергей Димитриев

Мать ребёнка: не указана

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Никита Димитриев

Мать ребёнка: не указана

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Наталья Димитриева

Мать ребёнка: не указана

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Яков Димитриев

Мать ребёнка: Устинья

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Моисей Димитриев

Мать ребёнка: Устинья

Кузнецовка, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1849

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