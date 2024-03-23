Димитрий Анисимов
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Анисим Васильев
Мать: Авдотья Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья
Рождение ребёнка
1806
Сын: Сергей Димитриев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Никита Димитриев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Наталья Димитриева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Яков Димитриев
Мать ребёнка: Устинья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Моисей Димитриев
Мать ребёнка: Устинья
Смерть
1849