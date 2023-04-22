Радостев Иван (1я жена) Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРадостев Иван (1я жена) Петров

Радостев Иван (1я жена) Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Сын: Радостев Филипп Иванов

Отец ребёнка: Радостев Иван Петров

Рождение ребёнка
Около 1837 ст.

Сын: Радостев Фока Иванов

Отец ребёнка: Радостев Иван Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радостев Иван Петров

Смерть
Неизвестно