Радостев Иван (1я жена) Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Отец ребёнка: Радостев Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.
Сын: Радостев Фока Иванов
Отец ребёнка: Радостев Иван Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Радостев Иван Петров
Смерть
Неизвестно