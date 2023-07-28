(Бушуева) Елизавета
Место рождения
Дата рождения16.10.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1925
Отец: не указан
Мать: Анна Харитонова
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 6 стр. АП 30
Крещение
26.10.1925
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 6 стр. АП 30
Смерть
Неизвестно