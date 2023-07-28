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(Бушуева) Елизавета

Место рождения

Уранов, Соликамский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

16.10.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Между 1906 и 1907 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
16.10.1925

Отец: не указан

Мать: Анна Харитонова

Уранов, Соликамский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 6 стр. АП 30
Крещение
26.10.1925
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 6 стр. АП 30
Смерть
Неизвестно