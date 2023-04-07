Агрофена Ивановна
Место рожденияЯрославский у., Пажицкая вол, д. Осминино
Дата рождения1723
Дата смерти1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Ярославский у., Пажицкая вол, д. Осминино
Рождение ребёнка
1739
Сын: Петр Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1748
Сын: Степан Иванович
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Антоновское, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Григорьевич
Смерть
1771