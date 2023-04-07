Агрофена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрофена Ивановна

Место рождения

Ярославский у., Пажицкая вол, д. Осминино

Дата рождения

1723

Дата смерти

1771

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1719 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославский у., Пажицкая вол, д. Осминино
Рождение ребёнка
1739

Сын: Петр Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1748

Сын: Степан Иванович

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Антоновское, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Григорьевич

Смерть
1771