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Соловьев Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Соловьев Евмений

Мать: Соловьева Матрона

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Соловьева Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Соловьев Ефим

Мать ребёнка: Соловьева Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Соловьева Екатерина

Рождение ребёнка
1895

Сын: Соловьев Василий

Мать ребёнка: Соловьева Екатерина

Станки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Екатерина

Смерть
Неизвестно