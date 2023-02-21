Соловьев Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Соловьев Евмений
Мать: Соловьева Матрона
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Соловьева Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Соловьев Ефим
Мать ребёнка: Соловьева Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Соловьева Екатерина
Рождение ребёнка
1895
Сын: Соловьев Василий
Мать ребёнка: Соловьева Екатерина
Станки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловьева Екатерина
Смерть
Неизвестно