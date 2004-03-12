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Востриков Илларион Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1929

Дата смерти

12.03.2004

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1929

Отец: Востриков Василий Герасимович

Мать: Вострикова Василиса Александровна

Рождение ребёнка
07.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.03.2004