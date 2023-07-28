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Березкина Антонина Петровна

Место рождения

Брячково, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1924

Дата смерти

С 1990

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924

Отец: Крупенин Петр

Мать: Балдина Мария Васильевна

Брячково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1948

Дочь: Березкина Зоя Ефремовна

Отец ребёнка: Березкин Ефрем Ильич

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Березкин Ефрем Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березкин Владимир Ефремович

Отец ребёнка: Березкин Ефрем Ильич

Торжок, город Торжок, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березкин Ефрем Ильич

Смерть
С 1990
Тверь, город Тверь, Тверская область