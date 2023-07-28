Березкина Антонина Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1924
Дата смертиС 1990
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924
Отец: Крупенин Петр
Мать: Балдина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1948
Дочь: Березкина Зоя Ефремовна
Отец ребёнка: Березкин Ефрем Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Березкин Ефрем Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Березкин Владимир Ефремович
Отец ребёнка: Березкин Ефрем Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Березкин Ефрем Ильич
Смерть
С 1990
Тверь, город Тверь, Тверская область