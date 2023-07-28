Фомин Иванъ
Место рождения
Дата рождения28.06.1798
Дата смертиДо 1813
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1798
Отец: Арефьев Фома деверь
Мать: Марина
Крещение
Неизвестно
Михайлов Погост, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Godparents:Воспреемники от купели были выписанного погоста Михайлова священник Антоний Пахловъ и ... деревни крестьянка Афимья Никифорова
Смерть
До 1813
Нет упоминания в исповедной росписи 1813 года