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Фомин Иванъ

Место рождения

Ульянцево, Великолуцкий уезд, Псковская губерния

Дата рождения

28.06.1798

Дата смерти

До 1813

Пол

Мужской

Отец

Около 1764 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1798

Отец: Арефьев Фома деверь

Мать: Марина

Ульянцево, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Крещение
Неизвестно
Михайлов Погост, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Godparents:Воспреемники от купели были выписанного погоста Михайлова священник Антоний Пахловъ и ... деревни крестьянка Афимья Никифорова
Смерть
До 1813
Нет упоминания в исповедной росписи 1813 года