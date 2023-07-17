Маковецкая (Кольба) Мария Петрововна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маковецкий Пётр Лаврентевич
Мать: Анна
Рождение ребёнка
15.04.1930
Дочь: Кольба Анна Егоровна
Отец ребёнка: Кольба Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кольба Пётр Егорович
Отец ребёнка: Кольба Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кольба Дина Егоровна
Отец ребёнка: Кольба Егор