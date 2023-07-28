Васильков Иван Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильков Иван Архипович

Васильков Иван Архипович

Место рождения

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

После 02.08.1931

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
До 31.01.1931
колхоз "Вперед к социализму", колхозник
Арест
31.01.1931
Обстоятельства ареста ПП ОГПУ Западной области
Осуждение
02.08.1931
Осуждён тройка ПП ОГПУ Западной обл. Обвинение 58-9, 10 Приговор 10 лет ИТЛ
Смерть
После 02.08.1931
Реабилитация осужденного
26.05.1989
Реабилитирован Прокуратура Смоленской обл. Дата реабилитации 26 мая 1989 Архивное дело 23350-с Источник Книга памяти Смоленской обл. - т.2
Упоминание
Около 2022
https://base.memo.ru/person/show/2113091