Васильков Иван Архипович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиПосле 02.08.1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
До 31.01.1931
колхоз "Вперед к социализму", колхозник
Арест
31.01.1931
Обстоятельства ареста ПП ОГПУ Западной области
Осуждение
02.08.1931
Осуждён тройка ПП ОГПУ Западной обл. Обвинение 58-9, 10 Приговор 10 лет ИТЛ
Смерть
После 02.08.1931
Реабилитация осужденного
26.05.1989
Реабилитирован Прокуратура Смоленской обл. Дата реабилитации 26 мая 1989 Архивное дело 23350-с Источник Книга памяти Смоленской обл. - т.2
Упоминание
Около 2022
https://base.memo.ru/person/show/2113091