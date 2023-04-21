Волынкин Владимир Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волынкин Владимир Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волынкина -

Мать ребёнка: Голубева Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальчикова Волынкина Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Голубева Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волынкин Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Голубева Зоя Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубева Зоя Ивановна

Смерть
Неизвестно