Волынкин Владимир Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волынкина -
Мать ребёнка: Голубева Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальчикова Волынкина Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Голубева Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волынкин Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Голубева Зоя Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голубева Зоя Ивановна
Смерть
Неизвестно