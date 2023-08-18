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Скрябин Иван (Ивашко) Оксенов

Место рождения

дер. Игнашки Татьянина на речке на Чумовице, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1631

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1631

Отец: Скрябин Оксен (Оксенко) Афонасьев

Мать: не указана

дер. Игнашки Татьянина на речке на Чумовице, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1658

Сын: Скрябин Аника (Оничка) Иванов

Мать ребёнка: не указана

дер. Игнашки Татьянина на речке на Чумовице, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1662

Сын: Скрябин Семен (Сенка) Иванов

Мать ребёнка: не указана

дер. Игнашки Татьянина на речке на Чумовице, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Игнашки Татьянина на речке на Чумовице, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678