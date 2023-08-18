Скрябин Иван (Ивашко) Оксенов
Место рождениядер. Игнашки Татьянина на речке на Чумовице, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1631
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1631
Отец: Скрябин Оксен (Оксенко) Афонасьев
Мать: не указана
дер. Игнашки Татьянина на речке на Чумовице, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1658
Сын: Скрябин Аника (Оничка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
дер. Игнашки Татьянина на речке на Чумовице, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1662
Сын: Скрябин Семен (Сенка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
дер. Игнашки Татьянина на речке на Чумовице, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Игнашки Татьянина на речке на Чумовице, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678