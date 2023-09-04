Кушкин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушкин Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Кушкин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Зеленина Клавдия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Кушкин Кузьма Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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