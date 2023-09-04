Кушкин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Кушкин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Зеленина Клавдия Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Кушкин Кузьма Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно