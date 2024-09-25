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Рудаков Василий Семенович

Место рождения

Маныч-Балабинка

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Рудаков Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
1824

Сын: Рудаков Антон Васильевич

Мать ребёнка: Рудакова Прасковья Ильинична

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Рудаков Федор Васильевич

Мать ребёнка: Рудакова Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Рудакова Марья Васильевна

Мать ребёнка: Рудакова Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Рудаков Гаврила Васильевич

Мать ребёнка: Рудакова Прасковья Ильинична

Маныч-Балабинка, Веселовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Рудакова Аксинья Васильева

Мать ребёнка: Рудакова Прасковья Ильинична

Смерть
Неизвестно

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