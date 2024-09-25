Рудаков Василий Семенович
Место рожденияМаныч-Балабинка
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Рудаков Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Рудакова Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Рудакова Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Рудакова Марья Васильевна
Мать ребёнка: Рудакова Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Рудаков Гаврила Васильевич
Мать ребёнка: Рудакова Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Рудакова Аксинья Васильева
Мать ребёнка: Рудакова Прасковья Ильинична
Смерть
Неизвестно