Смирнова Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1948

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЩ
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Место
Комментарий
Рождение
16.06.1948

Отец: Смирнов Василий Александрович

Мать: не указана