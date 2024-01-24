Степанов Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Виктор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1972

Сын: Степанов Николай Викторович

Мать ребёнка: Скворцова Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
25.11.1973

Сын: Степанов Александр Викторович

Мать ребёнка: Скворцова Любовь Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скворцова Любовь Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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