Степанов Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.08.1972
Сын: Степанов Николай Викторович
Мать ребёнка: Скворцова Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
25.11.1973
Сын: Степанов Александр Викторович
Мать ребёнка: Скворцова Любовь Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно