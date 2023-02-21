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Бодягин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

22.06.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1938

Дочь: Гордеева Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Бодягина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
01.03.1940

Сын: Бодягин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Бодягина Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бодягина Евдокия Васильевна

Смерть
22.06.1941