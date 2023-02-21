Бодягин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти22.06.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1938
Дочь: Гордеева Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Бодягина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
01.03.1940
Сын: Бодягин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Бодягина Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.06.1941