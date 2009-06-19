Нечай Александр Артемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечай Александр Артемович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.2009

Пол

Мужской

Отец

1979 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.2009

Отец: Нечай Артем

Мать: Нечай Любовь Леонидовна